Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила сегодня вечером, что Германия усилит бдительность по защите своей критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Le Monde.

— Мы должны подготовиться к сценариям, которые недавно были немыслимы. Это требует сильных органов безопасности с необходимыми средствами и навыками. Защита нашей критической инфраструктуры имеет самый высокий приоритет, — сказала она.

По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, «предсказуемые диверсии на трубопроводах в Балтийском море настойчиво показывают, насколько уязвима наша критическая инфраструктура, которую необходимо защищать, в том числе под водой».

Федеральная полиция Германии уже патрулирует двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю на поверхности, в Северном и Балтийском морях.

Как сообщалось, во вторник появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Расследование инцидента на Северных потоках продолжается. Правительства Дании и Германии не исключают, что утечки газа стали проявлением саботажа.

После этого в ЕС сделали вывод, что инциденты, случившиеся на обоих газопроводах «Северный поток» и приведшие к утечке газа в Балтийском море , являются результатом умышленных действий, требующих тщательного расследования и не останутся без ответа со стороны ЕС.