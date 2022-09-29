В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева.

«29 сентября в 6:25 была предпринята попытка поджечь военный комиссариат в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, повлекшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имущество и помещение военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.