В четверг, 29 сентября, Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов Северный поток и Северный поток 2.

Об этом рассказали в шведской береговой охране, пишет издание Svenska Dagbladet.

Два из этих четырех инцидентов были обнаружены в шведской экономической зоне. Интенсивная работа ведется на нескольких уровнях, чтобы выяснить, что произошло.

Также Европейские спецслужбы заметили корабли ВМФ России вблизи одного из мест утечки газопровода «Северный поток», пишет CNN со ссылкой на ряд источников в западной разведке.

Кроме того, на прошлой неделе неподалеку от этих районов также были замечены российские подлодки. Непонятно, имели ли корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но следователи это изучат.

Ранее сообщалось, что инциденты, случившиеся на обоих газопроводах «Северный поток» и приведшие к утечке газа в Балтийском море, являются результатом умышленных действий, требующих тщательного расследования и не останутся без ответа со стороны ЕС.

Как сообщалось, во вторник появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.