Австралийский телекоммуникационный миллионер Джеймс Спенсли ездит между Сиднеем и Николаевом, чтобы полевые медики на юге Украины не нуждались в машинах для эвакуации раненых.

О нем написали в Vice.

Джеймс Спенсли известный в Австралии инвестор и предприниматель, основатель одной из крупнейших австралийских компаний связи Vocus Communications. В 2016 году он вошел в список 100 самых богатых австралийцев в возрасте до 40 лет с состоянием 51 миллион долларов.

Сейчас он приезжает в Николаевскую область, чтобы закрыть потребность транспорта для вывоза раненых военных с фронта.

— Путь этого транспорта начинается с Западной Европы. В Великобритании покупают машины скорой помощи, которые используются в основном за пределами линии фронта, и грузовики 4x4 для работы в тяжелейших зонах боевых действий. При необходимости они проходят процесс переоборудования в Великобритании, во время которого обычные внедорожные грузовики превращаются в де-факто транспортные средства для медицинской эвакуации с местами для носилок и скамьями для медиков, — пишут в Vice.

На конечном этапе, транспорт везут в Польшу, где устраняются последние проблемы. После этого Джеймс Спенси передает технику для нужд фронта.

Как писали СМИ этой весной, предприниматель Альберт Фикачек на публичном аукционе приобрел у чешского города Острава определенное количество трамваев для Николаева.