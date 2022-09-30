За сутки зарегистрировано 4 пожара, 3 из которых возникли ночью в результате массированного обстрела российскими оккупантами Николаевщины.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый эпизод произошел в Николаевском районе. Россияне попали в трансформаторы, спасателей известили об этом в 23:26.

На место выехали дежурные караулы 2, 3, 4 и 19 государственных пожарно-спасательных частей 2 пожарно-спасательного отряда. Силами пожарных пожар ликвидирован в 05:00 на площади 50 квадратных метров. Из-за вражеских военных действий уничтожены 3 трансформатора и 240 л смазки.

В 01:11 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что оккупанты продолжили террор гражданского населения — по улице Крылова Николаева из-за попадания боеприпасов и обломков от них загорелись 5 легковых автомобилей.

Силами очередного караула 2 ДПРЧ 2 ДПРЗ ликвидирован пожар на площади 20 квадратных метров. От ГСЧС на месте работала 1 единица техники и 4 спасателя.

Почти одновременно, в селе Полигон Шевченковской громады загорелся гараж. Спасателей известили об этом в 01:20. На месте работали пожарные 16 ДПРЧ 2 ДПРЗ. Пожар ликвидирован в 01:57 на площади 20 кв. м.

Еще один пожар не связан с ведением боевых действий. По неустановленной причине загорелись вещи домашнего обихода на балконе квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Богоявленскому проспекту в Николаеве.

Напомним, что в ночь на 30 сентября войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве ракетами типа С-300.