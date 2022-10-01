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За минувшие сутки на херсонско-николаевском направлении ВСУ разгромили центры военной логистики ВС РФ, зафиксированы попадания в полевые склады с вражескими боеприпасами.
Об этом сообщили в сводке от ОК «Юг».
— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 330 огневых задач, — сообщили в отчете.
Также ВСУ уничтожили 10 военных РФ, тяжелую огнеметную систему «Сонцепек», РСЗО «Град», 2 САУ «Мста-С», 3 танка и 2 БМП.
За минувшие сутки на херсонско-николаевском направлении ВСУ разгромили центры военной логистики ВС РФ, зафиксированы попадания в полевые склады с вражескими боеприпасами.
Об этом сообщили в сводке от ОК «Юг».
— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 330 огневых задач, — сообщили в отчете.
Также ВСУ уничтожили 10 военных РФ, тяжелую огнеметную систему «Сонцепек», РСЗО «Град», 2 САУ «Мста-С», 3 танка и 2 БМП.