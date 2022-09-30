Украинские войска продолжают контрнаступление на Херсонском направлении и, несмотря на «референдумы», существенно продвигаются.

Об этом во время телемарафона рассказала пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты не могут подтянуть достаточно резервов на Херсонское направление, поскольку ВСУ контролируют все логистические пути, а мосты перебиты.

— Активность военных РФ на этом направлении невозможна, потому что повреждена логистика, постоянно взрываются пункты управления, сеющие растерянность в военных подразделениях. Бесполезны попытки отремонтировать Антоновский и Каховский мосты, чтобы переправиться с левого берега на правый, поскольку мосты находятся под огневым контролем ВСУ, — заявила Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что некоторые новоприбывшие россияне уже обращаются в ВСУ, чтобы сдаться в плен. Организованное прибытие на передовую мобилизованных российских новобранцев Наталья Гуменюк не подтвердила, потому что достоверной информации пока нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.