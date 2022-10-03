За сутки на территории Николаевской области зарегистрировано 4 пожара, не связанных с ведением боевых действий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Утром 2 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Н-11 в пгт Воскресенское Николаевского района, загорелся грузовой автомобиль VOLVO. Спасателей об этом известили в 07:23. Пожар ликвидирован в 07:40 на площади в 10 квадратных метров.

В 14:02 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в пгт Врадиевка. Пожар был ликвидирован на площади 1 га.

Также в Николаеве по улице Террасна днем загорелся мусор в неэксплуатированном здании. Спасателям позвонили по телефону очевидцы. Пожарными пожар ликвидирован, его вызвало неосторожное обращение с огнем.

Уже 3 октября, в 02:06 на пункт связи 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ поступило сообщение о возгорании в квартире на 3 этаже трехэтажного жилого дома по улице Олега Кошевого Николаева. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в воскресенье 2 октября в Херсонской области силы противовоздушной обороны ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52.