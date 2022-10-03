Войска РФ утром 3 октября нанесли удары по акватории Очакова Николаевской области, а ночью били по Широковской громаде.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.

Вражеские обстрелы акватории города Очаков зафиксированы в 06:10. Пострадавших нет.

Накануне враг ориентировочно с 14:00 наносил удары с РСЗО по пгт Первомайское Первомайской громады в том же районе области. Попадание было по объекту гражданской инфраструктуры и преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В ночь на 3 октября, в 00:30 и 02:30 также было неспокойно возле села Широкое. Информация о разрушениях выясняется.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады. Вчера в 19:41 обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется.

Напомним, по состоянию на 3 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 940 гражданских объектов. За последние сутки было разрушено или повреждено 56 таких объектов.