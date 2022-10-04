Военное руководство ВС РФ решило перебросить на войну в Украину войска Росгвардии из сибирского военного округа.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«По имеющейся информации, военным руководством Вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии, базирующихся в административных пределах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии», - говорится в сообщении.

Как сообщается, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Вооружение и военная техника устаревшие и непригодные для использования, военные самовольно оставляют позиции и отказываются воевать, употребляют алкоголь, нарушают дисциплину. Сообщается, что это основные причины деморализации военнослужащих.

В городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

Напомним, вчера, 4 октября, на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.