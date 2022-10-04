В Баштанском районе на автодороге Новый Буг – Станционное автомобиль Volkswagen Т6 перевернулся в кювет. Погибла пассажирка.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

ДТП произошло 3 октября около 23:00. В результате аварии травмировались пять человек: водитель 2002 года рождения, двое пассажиров 2005 года рождения и пассажиры 2006 и 1998 годов рождения. Еще одна пассажирка 2004 года рождения погибла.

Водителя и тело погибшей зажало в автомобиле. Для их деблокирования привлекалось пожарно-спасательное отделение 20 пожарной части на САРМ-Л (Ford Ranger).

Ранее сообщалось, что 2 октября в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Н-11 в пгт Воскресенское Николаевского района, загорелся грузовой автомобиль VOLVO.