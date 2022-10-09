9 жовтня триває 228-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Сьогодні вночі росіяни двічі атакували ракетами місто Запоріжжя. Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста. Одна із багатоповерхівок майже повністю зруйнована. Попередньо, загинуло 17 осіб. Продовжується розбір завалів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на Херсонщині місцеві колаборанти злякалися успіху українських захисників. Через це вивозять свої сім’ї з Нової Каховки на тимчасово окуповану територію АР Крим. 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь.

Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

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Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь.

— Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська, — йдеться у повідомленні.

Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично ведуть наступальні дії.

За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Окрім того, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. В той же час, в результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад двадцяти ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак.

За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.