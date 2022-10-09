Главное управление разведки минобороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Российские спецслужбы использовали технологию deepfake.

Об этом идет речь в сообщении украинской разведки.

— На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake, — говорится в сообщении.

Однако вместо ожидаемого разговора с господином Халюком Байрактаром, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым «секретарем компании Baykar».

— Следовательно, и отвечать на вопрос: «а что же произошло сегодня с крымским мостом?», — добавили в ведомстве.

В разведке отметили низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого изречения «бабине літо», которое они произносили как русское «бабье лето».

— Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности, — отметили в ГУР МО

Напомним, гендиректор турецкой компании «Baykar» Халук Байрактар ранее заявил, что не продаст России беспилотники, сколько бы денег и не предлагала.