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Главное управление разведки минобороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Российские спецслужбы использовали технологию deepfake.
Об этом идет речь в сообщении украинской разведки.
— На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake, — говорится в сообщении.
Однако вместо ожидаемого разговора с господином Халюком Байрактаром, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым «секретарем компании Baykar».
— Следовательно, и отвечать на вопрос: «а что же произошло сегодня с крымским мостом?», — добавили в ведомстве.
В разведке отметили низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого изречения «бабине літо», которое они произносили как русское «бабье лето».
— Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности, — отметили в ГУР МО
Напомним, гендиректор турецкой компании «Baykar» Халук Байрактар ранее заявил, что не продаст России беспилотники, сколько бы денег и не предлагала.
Главное управление разведки минобороны Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Российские спецслужбы использовали технологию deepfake.
Об этом идет речь в сообщении украинской разведки.
— На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake, — говорится в сообщении.
Однако вместо ожидаемого разговора с господином Халюком Байрактаром, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым «секретарем компании Baykar».
— Следовательно, и отвечать на вопрос: «а что же произошло сегодня с крымским мостом?», — добавили в ведомстве.
В разведке отметили низкий уровень подготовки российских оперативников, несколько раз разоблачивших себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого изречения «бабине літо», которое они произносили как русское «бабье лето».
— Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности, — отметили в ГУР МО
Напомним, гендиректор турецкой компании «Baykar» Халук Байрактар ранее заявил, что не продаст России беспилотники, сколько бы денег и не предлагала.