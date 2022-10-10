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Украинские войска стабильно продвигаются вперед на юге. Поэтому российские военные испытывают давление со стороны ВСУ.
Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— Активность наших войск смущает врага, они действительно растеряны, чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же двигаемся вперед, — рассказала Наталья Гуменюк.
Также среди угроз для сохранившихся украинских населенных пунктов она напомнила о российских атаках дронами-камикадзе.
Наталья Гуменюк отметила, что враг начал использовать эти дроны в более крупных группах, по 5-9 единиц БПЛА одновременно. По ее словам, дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта — напряжения в обществе.
Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.
Украинские войска стабильно продвигаются вперед на юге. Поэтому российские военные испытывают давление со стороны ВСУ.
Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— Активность наших войск смущает врага, они действительно растеряны, чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же двигаемся вперед, — рассказала Наталья Гуменюк.
Также среди угроз для сохранившихся украинских населенных пунктов она напомнила о российских атаках дронами-камикадзе.
Наталья Гуменюк отметила, что враг начал использовать эти дроны в более крупных группах, по 5-9 единиц БПЛА одновременно. По ее словам, дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта — напряжения в обществе.
Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.