Украинские войска стабильно продвигаются вперед на юге. Поэтому российские военные испытывают давление со стороны ВСУ.

Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Активность наших войск смущает врага, они действительно растеряны, чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же двигаемся вперед, — рассказала Наталья Гуменюк.

Также среди угроз для сохранившихся украинских населенных пунктов она напомнила о российских атаках дронами-камикадзе.

Наталья Гуменюк отметила, что враг начал использовать эти дроны в более крупных группах, по 5-9 единиц БПЛА одновременно. По ее словам, дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта — напряжения в обществе.

Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.