Служба безопасности Украины заявила, что параллельно с массированными ракетными ударами Россия сегодня обстреляла украинцев в сети многочисленными фейками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

– Это важная часть его плана. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО). Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти, — рассказали в СБУ.

В СБУ призвали:

Не доверяйте публикациям враждебных или пророссийских телеграмм-каналов

Не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых

Получайте информацию исключительно из официальных источников

Не снимайте и не распространяйте фото и видео последствий «прилетов»

— Верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать. Покой и холодный ум – важная составляющая нашей будущей победы, добавили в ведомстве.

Напомним, 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.

В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.