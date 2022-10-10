Служба безопасности Украины заявила, что параллельно с массированными ракетными ударами Россия сегодня обстреляла украинцев в сети многочисленными фейками.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
– Это важная часть его плана. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО). Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти, — рассказали в СБУ.
В СБУ призвали:
— Верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать. Покой и холодный ум – важная составляющая нашей будущей победы, добавили в ведомстве.
Напомним, 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.
В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
Служба безопасности Украины заявила, что параллельно с массированными ракетными ударами Россия сегодня обстреляла украинцев в сети многочисленными фейками.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
– Это важная часть его плана. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО). Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти, — рассказали в СБУ.
В СБУ призвали:
— Верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать. Покой и холодный ум – важная составляющая нашей будущей победы, добавили в ведомстве.
Напомним, 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.
В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.