В результате вражеских атак в понедельник в Украине погибли 11 человек, 87 получили ранения, повреждены около 70 объектов, 39 из которых - объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— Российские ракеты унесли жизни 11 человек... Пострадали от вражеских атак в Украине 87 человек. Среди пострадавших также полицейские. Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа, - написал Игорь Клименко.

По его словам, на местах попадания ракет работает более 80 следственно-оперативных групп полиции.

— Для документирования военных преступлений задействованы мобильные криминалистические лаборатории. В каждом населенном пункте есть полицейские, которые при необходимости сразу придут на помощь людям. А на дорогах страны функционируют полицейские посты, куда граждане всегда могут обратиться за помощью, – добавил Игорь Клименко.

Напомним, 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.

В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.