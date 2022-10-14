Авиация сил обороны Украины за текущие сутки поразила 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и зенитный ракетный комплекс российской федерации, подтверждено уничтожение украинскими защитниками еще около 150 захватчиков на территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке.

По данным Генштаба, по состоянию на 18.00 14 октября российские войска продолжают сосредоточивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Сообщается, что в течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные жители Константиновки, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдова Брода, Мирного и Очакова.

Удары россияне наносили, в частности, крылатыми, авиационными и зенитными управляемыми ракетами, также использовали ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

В общей сложности за текущие сутки войска российской федерации совершили три ракетных и десять авиационных ударов, а также около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях, по информации Генштаба, обстановка существенных изменений не претерпела. Руководство республики Беларусь продолжает оказывать помощь России для осуществления военной агрессии на территории Украины. Установлено, что очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на территории временно оккупированного Крыма.

На Северском направлении российские войска обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Украинской и Атинской Сумской области. На Слобожанском направлении ударили из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Стрелкового, Красного, Огурцового, Волчанского, Зеленого, Старицы, Двухлетней и Гряниковки.

На Краматорском направлении враг бил из артиллерии разных типов по районам Первомайского, Надежды, Новоегоровки, Ольговки, Грековки, Ямполевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более 15 населённых пунктов вдоль всей линии столкновения. Речь идет, в частности, о Северске, Белогоровке, Григорьевке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Константиновке, Опросном и Иванграде.

На Авдеевском направлении противник наносил удары с танков и разнокалиберной артиллерии по районам Бердичев, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Опросного, Невельского и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска наступательных действий не вели, в то же время продолжают обустраивать позиции для обороны. Применив минометы, ствольную и реактивную артиллерию, захватчики обстреляли более 20-ти районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

На Южнобужском направлении огневого поражения со стороны российских войск получили районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Во временно захваченном Херсоне, по данным Генштаба, захватчики изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавательных средств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.

Тем временем в Крыму оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, для местных учреждений утверждены планы внутренней (в пределах региона) и внешней (на территорию России) эвакуации. Установлено, что первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение большого количества личного состава российских войск за предыдущие дни. «Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 ранеными», - отметили в Генштабе.

Также сообщается об уничтожении трех комплексов С-300 и около 10 единиц вооружения и военной техники врага.

По предварительным данным, в районе железнодорожной станции города Антрацит Луганской области украинские защитники уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, переправлявшихся железнодорожным транспортом. Число и характер повреждений уточняются.

В течение текущих суток авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 13 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса РФ.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три состава боеприпасов противника.