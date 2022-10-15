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Воздушные силы ВСУ в полночь с 00:00 до 00:30 уничтожили 6 дронов Shahed-136 и ударный вертолет.
Об этом сообщают Воздушные силы и Воздушное командование « Юг».
Отмечается, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены семь воздушных целей.
Две – на юге страны, уничтожены зенитными ракетными подразделениями «Юг» дрон-камикадзе «Shahed-136» и ударный вертолет (тип уточняется).
На восточном направлении силами и средствами воздушного командования «Восток» уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».
ДК «Юг» уточняет, что вертолет сбили на Херсонщине.
Воздушные силы ВСУ в полночь с 00:00 до 00:30 уничтожили 6 дронов Shahed-136 и ударный вертолет.
Об этом сообщают Воздушные силы и Воздушное командование « Юг».
Отмечается, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены семь воздушных целей.
Две – на юге страны, уничтожены зенитными ракетными подразделениями «Юг» дрон-камикадзе «Shahed-136» и ударный вертолет (тип уточняется).
На восточном направлении силами и средствами воздушного командования «Восток» уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».
ДК «Юг» уточняет, что вертолет сбили на Херсонщине.