В Херсонской области россияне били по общинам Бериславского района, есть погибшие среди мирного населения. Армия РФ массированно обстреляла деревни, прилегающие к линии столкновения. русские военные использовали «грады», тяжелую артиллерию и накрывали минометным огнем.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, вспыхнули пожары. В результате обстрелов повреждены трансформаторные подстанции, здания элеваторов и оборудование станций мобильной связи. За прошедшие сутки в полицию Херсонской области поступило 37 сообщений от граждан, 31 касалось военных преступлений военных РФ против мирного населения.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

После деоккупации пгт Архангельская полиция обнаруживает очередные военные преступления военных страны-агрессора. Стало известно, что у кладбища в салоне собственного автомобиля на вражеской мини взорвался и погиб местный житель. Военнослужащие РФ, находившиеся в то время в оккупированном поселке, не подпустили местных жителей к взорванному автомобилю. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства военного преступления.

В Херсоне вражеские войска повредили и разрушили здание профилактория и теплицы. В Скадовском районе, Чернобаевке и Новой Каховке зафиксированы похищения людей представителями силовых структур РФ.

С временно оккупированных территорий в полицию продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными, которые угоняют автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир.

По фактам военных преступлений следователи полиции Херсонщины открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».