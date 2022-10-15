В Херсоне российские оккупанты убили главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Юрия Керпатенко, сообщило Министерство культуры и информационной политики 15 октября.

По данным ведомства, Керпатенко работал в Херсонской областной филармонии с 2000 года, в 2004 году присоединился к Херсонскому музыкально-драматическому театру имени Николая Кулиша. Он также являлся главным дирижером камерного оркестра «Гилея».

«После того как Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, российские военные застрелили его в собственном доме», – говорится в заявлении министерства.

Оно ссылается на локальное издание Khersonline , по данным которого российские оккупанты до 1 октября планировали в оккупированном городе концерт с участием оркестра «Гилея».

«Этот концерт должен, по замыслу оккупантов, продемонстрировать так называемое «налаживание мирной жизни» в Херсоне. Однако дирижер оркестра Юрий Керпатенко категорически отказался сотрудничать с оккупантами. Выражаем глубочайшие соболезнования близким и коллегам Юрия», – заявило ведомство.

Накануне Херсонская областная прокуратура сообщила, что расследует убийство дирижера областной филармонии, застреленного в его доме в Херсоне российскими оккупантами за отказ от сотрудничества. По данным следствия, он перестал выходить на связь с близкими в сентябре.



