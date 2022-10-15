Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пропагандистское информагентство «Крыминформ»

«В оккупированной Керче «сотрудники ФСБ» задержали 30-летнюю местную жительницу, которая в групповом чате мессенджера Телеграмм написала комментарии с пожеланиями смерти российским военным, участвующим в войне в Украине. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Об этом сообщила представитель УФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова в комментарии пропагандистскому оккупационному информагентству «Крыминформ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва на Крымском мосту керчанка активно выступала с одобрением действий Украины, выражала пожелание смерти российским военным, воюющим в Украине против украинского народа. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ, которой установлена повышенная ответственность за публичные призывы, совершенные с помощью средств или информационно-телекоммуникационных сетей, в частности Интернет-сети. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.