23 жовтня триває 242-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

За даними Генштабу ЗСУ авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по позиціям ворога:

уражено 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога;

підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан»;

військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.

Разом з тим, за минулу добу росіяни завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Сьогодні вночі, 23 жовтня, росіяни знову завдали удару по Миколаєву. В одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнала багатоповерхівка.

Ще одна з ракет поцілила прямо у житловий будинок, повідомляє кореспондент «НикВести».

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що ракети типу С-300 влучили у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Постраждалих немає.

— С-300 у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик. Диво, що нема постраждалих, — йдеться у повідомленні.