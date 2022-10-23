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23 жовтня триває 242-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
За даними Генштабу ЗСУ авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по позиціям ворога:
уражено 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога;
підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан»;
військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.
Разом з тим, за минулу добу росіяни завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Оновлюється
08:18 Сьогодні вночі, 23 жовтня, росіяни знову завдали удару по Миколаєву. В одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнала багатоповерхівка.
Ще одна з ракет поцілила прямо у житловий будинок, повідомляє кореспондент «НикВести».
Оперативне командування «Південь» повідомляє, що ракети типу С-300 влучили у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Постраждалих немає.
— С-300 у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик. Диво, що нема постраждалих, — йдеться у повідомленні.
23 жовтня триває 242-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
За даними Генштабу ЗСУ авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по позиціям ворога:
уражено 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога;
підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан»;
військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.
Разом з тим, за минулу добу росіяни завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Оновлюється
08:18 Сьогодні вночі, 23 жовтня, росіяни знову завдали удару по Миколаєву. В одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнала багатоповерхівка.
Ще одна з ракет поцілила прямо у житловий будинок, повідомляє кореспондент «НикВести».
Оперативне командування «Південь» повідомляє, що ракети типу С-300 влучили у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Постраждалих немає.
— С-300 у пятиповерхівку і дев'ятиповерхівку поруч. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик. Диво, що нема постраждалих, — йдеться у повідомленні.