В результате ночных ракетных обстрелов в Николаеве повреждения получили 5 многоэтажек. В них выбито около 250 окон и 115 балконных рам.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

— Взрывной волной и обломками окна вынесло и в 10 частных домах, в двух из них также повреждена крыша. Сегодня работники КП «Парки» и подрядчики расчистили проезды и тротуары от обломков и мусора. Завтра уберут камни и железы из зеленых зон, - сообщил он.

Коммунальщики уже начали закрывать поврежденные окна. Завтра также продолжат работу. Владельцам частных домов администрация района выдает пленку и ОСБ плиты.

Как сообщалось, в результате сегодняшнего ракетного удара по Николаеву ранения получили пять человек. Трое были госпитализированы, еще двоим оказана помощь амбулаторно.