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Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонный разговор с турецким визави Хулуси Акаром.
Об этом министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале.
Согласно прессрелизу, стороны обсудили «ситуацию в Украине».
— Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности возможными провокациями со стороны Украины с применением «грязной бомбы», – отмечается в сообщении.
Турецкая сторона пока не сообщала о содержании телефонного разговора.
Ранее в воскресенье Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.
Как пишет «Европейская правда», ранее российское государственное информационное агентство «РИА Новости», известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной «грязной бомбы».
По версии пропагандистов, Украина готовится «взорвать ядерную бомбу» на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию за час синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.
О якобы намерениях Украины создать «ядерную бомбу» российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было вроде бы направлено на недопущение создания Киевом «грязной ядерной бомбы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.
Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонный разговор с турецким визави Хулуси Акаром.
Об этом министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале.
Согласно прессрелизу, стороны обсудили «ситуацию в Украине».
— Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности возможными провокациями со стороны Украины с применением «грязной бомбы», – отмечается в сообщении.
Турецкая сторона пока не сообщала о содержании телефонного разговора.
Ранее в воскресенье Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.
Как пишет «Европейская правда», ранее российское государственное информационное агентство «РИА Новости», известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной «грязной бомбы».
По версии пропагандистов, Украина готовится «взорвать ядерную бомбу» на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию за час синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.
О якобы намерениях Украины создать «ядерную бомбу» российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было вроде бы направлено на недопущение создания Киевом «грязной ядерной бомбы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.