Российские командиры испытывают большие проблемы с материальным обеспечением мобилизованных в Украине. Доходит до того, что у «мобиков» на Херсонском направлении нет даже спецобуви и участились случаи огневого поражения своих подразделений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

— Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в большинстве отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, российское военное руководство пытается удержать линию фронта, отправляя эту категорию солдат на фронт, учитывая оперативную обстановку, а не их подготовленность.

— Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого «дружественного огня» между подразделениями противника, — добавляют в Генштабе.

Ранее сообщалось, основатель ПИК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.