|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:28
|Захід сонця:
|17:43
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:41
|Захід сонця
|17:42
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39 грн
|39.5 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Продолжается так называемая организованная россиянами эвакуация с временно занятой территории Херсонской области.
Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, «национализированных» предприятий, сообщает Генштаб.
Из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.
В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.
Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия лишь создает иллюзию того, что все пропало в захваченном Херсоне, а на самом деле оккупанты готовятся к обороне.
Продолжается так называемая организованная россиянами эвакуация с временно занятой территории Херсонской области.
Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, «национализированных» предприятий, сообщает Генштаб.
Из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.
В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.
Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия лишь создает иллюзию того, что все пропало в захваченном Херсоне, а на самом деле оккупанты готовятся к обороне.