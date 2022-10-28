Продолжается так называемая организованная россиянами эвакуация с временно занятой территории Херсонской области.

Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, «национализированных» предприятий, сообщает Генштаб.

Из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.

В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.