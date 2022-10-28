Российские оккупанты во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе повредили крупнейший в мире радиотелескоп и разрушили здания. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о военной агрессии оккупантов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Отмечается, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп.

Территория занимает более 100 га. Действия оккупантов нанесли масштабный ущерб.

Следователи зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства нахождения военных россии на территории учреждения, отметила Ольга Науменко.

Оккупанты находились на территории станции несколько месяцев, до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области с начала полномасштабной войны российские вооруженные силы частично повредили или полностью уничтожили 8 тысяч 121 жилого дома. За сутки 23 октября обстрелы уничтожили и повреждены 26 объектов жилого фонда в области.