Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как идет подготовка украинских бойцов в Великобритании.

Как сообщает Генштаб в Facebook, инструкторы-стран партнеров делают акцент на психологической готовности военных к выполнению задач.

В частности, это касается первой медицинской помощи при ранениях.

Напомним, подготовка украинских военных в Великобритании началась в июне этого года.