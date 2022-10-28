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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как идет подготовка украинских бойцов в Великобритании.
Как сообщает Генштаб в Facebook, инструкторы-стран партнеров делают акцент на психологической готовности военных к выполнению задач.
В частности, это касается первой медицинской помощи при ранениях.
Напомним, подготовка украинских военных в Великобритании началась в июне этого года.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как идет подготовка украинских бойцов в Великобритании.
Как сообщает Генштаб в Facebook, инструкторы-стран партнеров делают акцент на психологической готовности военных к выполнению задач.
В частности, это касается первой медицинской помощи при ранениях.
Напомним, подготовка украинских военных в Великобритании началась в июне этого года.