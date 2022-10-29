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Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, перемещены захватчиками в временно оккупированный Крым.
В Новой Каховке российские кафиры принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 октября.
"Под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр», - отметили в Генштабе.
Кроме того, отмечается, что находившиеся в коммунальной собственности города Херсон транспортные средства перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым.
«Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли», - говорится в строительстве.
По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенны проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенные выплаты.
Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, перемещены захватчиками в временно оккупированный Крым.
В Новой Каховке российские кафиры принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 октября.
"Под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр», - отметили в Генштабе.
Кроме того, отмечается, что находившиеся в коммунальной собственности города Херсон транспортные средства перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым.
«Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли», - говорится в строительстве.
По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенны проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенные выплаты.