Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, перемещены захватчиками в временно оккупированный Крым.

В Новой Каховке российские кафиры принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 октября.

"Под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр», - отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что находившиеся в коммунальной собственности города Херсон транспортные средства перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым.

«Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли», - говорится в строительстве.

По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенны проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенные выплаты.



