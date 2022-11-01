Масштабный пожар в одесском ресторане «Никос» по улице Греческий, 32 тушили в течение 2 часов.

О событии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Персонал и посетители не пострадали, поскольку покинули помещение площадью 300 м² сразу после возгорания.

Сообщение о задымлении в ресторане поступило в Службу спасения в 15:54. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и второй этаж двухэтажного здания ресторанного типа. Посетители и персонал заведения самостоятельно вышли из здания до прибытия подразделений ГСЧС, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания в составе 4 звеньев газодымозащитной службы. Чтобы добраться до очага огня, пришлось использовать бензоризы для разбора шиферного покрытия.

Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 19:00 на площади 300 м².

Эксперты устанавливают причины возникновения масштабного пожара, добавили в ГСЧС.