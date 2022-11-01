|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|06:33
|Захід сонця:
|16:37
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|06:47
|Захід сонця
|16:34
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39 грн
|39.5 грн
|EUR
|38.2 грн
|39.2 грн
Масштабный пожар в одесском ресторане «Никос» по улице Греческий, 32 тушили в течение 2 часов.
О событии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
Персонал и посетители не пострадали, поскольку покинули помещение площадью 300 м² сразу после возгорания.
Сообщение о задымлении в ресторане поступило в Службу спасения в 15:54. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и второй этаж двухэтажного здания ресторанного типа. Посетители и персонал заведения самостоятельно вышли из здания до прибытия подразделений ГСЧС, говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания в составе 4 звеньев газодымозащитной службы. Чтобы добраться до очага огня, пришлось использовать бензоризы для разбора шиферного покрытия.
Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 19:00 на площади 300 м².
Эксперты устанавливают причины возникновения масштабного пожара, добавили в ГСЧС.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Масштабный пожар в одесском ресторане «Никос» по улице Греческий, 32 тушили в течение 2 часов.
О событии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
Персонал и посетители не пострадали, поскольку покинули помещение площадью 300 м² сразу после возгорания.
Сообщение о задымлении в ресторане поступило в Службу спасения в 15:54. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и второй этаж двухэтажного здания ресторанного типа. Посетители и персонал заведения самостоятельно вышли из здания до прибытия подразделений ГСЧС, говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания в составе 4 звеньев газодымозащитной службы. Чтобы добраться до очага огня, пришлось использовать бензоризы для разбора шиферного покрытия.
Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 19:00 на площади 300 м².
Эксперты устанавливают причины возникновения масштабного пожара, добавили в ГСЧС.