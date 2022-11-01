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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют по отношению к войскам РФ примерно в десять раз меньше.
Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
— В день россияне выпускают по нашим позициям около 60 тысяч снарядов. Относительно того, что мы отвечаем - это где-то 6,5 - 7 тысяч снарядов. То есть, примерно в 10 раз меньше, – заявил Денис Монастырский.
Отдельно во время этой встречи глава МВД подчеркнул вопрос разминирования территорий и механизма гражданской защиты ЕС.
На этой встрече присутствовали заместители Дениса Монастырского Мэри Акопян и Евгений Енин, а также советник-посланник Посольства Чехии в Украине Мартин Лингарт.
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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют по отношению к войскам РФ примерно в десять раз меньше.
Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
— В день россияне выпускают по нашим позициям около 60 тысяч снарядов. Относительно того, что мы отвечаем - это где-то 6,5 - 7 тысяч снарядов. То есть, примерно в 10 раз меньше, – заявил Денис Монастырский.
Отдельно во время этой встречи глава МВД подчеркнул вопрос разминирования территорий и механизма гражданской защиты ЕС.
На этой встрече присутствовали заместители Дениса Монастырского Мэри Акопян и Евгений Енин, а также советник-посланник Посольства Чехии в Украине Мартин Лингарт.