Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо

Российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона к югу от Скадовска, захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения.

Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 вторника 1 ноября.

В сообщении ГШ ВСУ указано, что оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации. Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.

В целом противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.