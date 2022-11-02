Силы обороны Юга Украины выполнили около 100 огневых задач по позициям и логистике российских оккупантов в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом говорится в возведении Оперативного командования «Юг» относительно текущей ситуации 2 ноября.

Указывается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины нанесли поражения по местам скопления врага, а также логистическим цепям. Информация о потерях противника дознается.

Пока войска РФ продолжают вести оборону и пытаться удерживать занятые рубежи. Воздушная разведка враг проводится беспилотниками в Бериславском и Херсонском районах временно оккупированной Херсонщины, а также в Баштанском и Николаевском районах Николаевщины.

В течение ночи войска России наносили огненное поражение по позициям подразделений ВСУ с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков. Тыловые районы оккупант атаковал ударными дронами и ракетами воздушного базирования.

В целом ситуация в операционной зоне ОК «Юг» остается напряженной, но контролируемой.

Между тем назначенные российскими оккупантами гауляйтеры и подконтрольные Кремлю информагентства заявляют о серии ударов в районе Антоновского моста вблизи Херсона. Речь идет о применении 18 ракет HIMARS, из которых 12 якобы сбило российское ПВО, а 6 поразили свои цели.