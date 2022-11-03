Полицейские Николаевщины расследуют обстоятельства ДТП в Вознесенском районе, в котором погиб 64-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В среду, 2 ноября, в пгт Веселиново Вознесенского района 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2108 на полевой дороге сбил 64-летнего пешехода. В результате происшествия мужчина погиб на месте происшествия.
Следователи проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и устанавливают его причины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией или свидетелями указанной автоаварии, полезную для следствия информацию сообщить по адресу: город Вознесенск, улица Киевская 24 или по телефону: 066-912-50-27, 068 -733 12 82.
Напомним, что во вторник, 1 ноября, в Баштанском районе Николаевской области а автомобиль DAF перевернулся в кювет.
Также сообщалось, что в Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.
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Полицейские Николаевщины расследуют обстоятельства ДТП в Вознесенском районе, в котором погиб 64-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В среду, 2 ноября, в пгт Веселиново Вознесенского района 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2108 на полевой дороге сбил 64-летнего пешехода. В результате происшествия мужчина погиб на месте происшествия.
Следователи проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и устанавливают его причины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией или свидетелями указанной автоаварии, полезную для следствия информацию сообщить по адресу: город Вознесенск, улица Киевская 24 или по телефону: 066-912-50-27, 068 -733 12 82.
Напомним, что во вторник, 1 ноября, в Баштанском районе Николаевской области а автомобиль DAF перевернулся в кювет.
Также сообщалось, что в Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.