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Из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве лишены электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть жилья киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!», - написал он.
Напомним, российские войска массированно обстреляли объекты критической инфраструктуры 10-11 октября, а также 31 октября. В результате чего жители многих регионов остались без электроэнергии, водоснабжения, также были перебои с интернетом и мобильной связью.
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Из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве лишены электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть жилья киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!», - написал он.
Напомним, российские войска массированно обстреляли объекты критической инфраструктуры 10-11 октября, а также 31 октября. В результате чего жители многих регионов остались без электроэнергии, водоснабжения, также были перебои с интернетом и мобильной связью.