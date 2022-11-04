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Служба безопасности Украины задержала депутата поссовета, который во время оккупации Харьковщины платил налоги в бюджет России и вывозил в РФ украинское зерно.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Депутат одного из поселковых советов Купянского района, являясь владельцем нескольких сельхозпредприятий, одним из первых предложил оккупантам помощь.
В частности, он перерегистрировал агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. В то же время, основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а остальную часть — реализовывать в РФ.
Кроме того, мужчина предоставил российским оккупантам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта их военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.
После деоккупации Харьковщины он остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.
Депутат уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Служба безопасности задержала депутата Купянского райсовета, который во время оккупации одним из первых начал работать на россиян и снабжал их продовольствием.
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Служба безопасности Украины задержала депутата поссовета, который во время оккупации Харьковщины платил налоги в бюджет России и вывозил в РФ украинское зерно.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Депутат одного из поселковых советов Купянского района, являясь владельцем нескольких сельхозпредприятий, одним из первых предложил оккупантам помощь.
В частности, он перерегистрировал агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. В то же время, основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а остальную часть — реализовывать в РФ.
Кроме того, мужчина предоставил российским оккупантам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта их военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.
После деоккупации Харьковщины он остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.
Депутат уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Служба безопасности задержала депутата Купянского райсовета, который во время оккупации одним из первых начал работать на россиян и снабжал их продовольствием.