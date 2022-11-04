Служба безопасности Украины задержала депутата поссовета, который во время оккупации Харьковщины платил налоги в бюджет России и вывозил в РФ украинское зерно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Депутат одного из поселковых советов Купянского района, являясь владельцем нескольких сельхозпредприятий, одним из первых предложил оккупантам помощь.

В частности, он перерегистрировал агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. В то же время, основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а остальную часть — реализовывать в РФ.

Кроме того, мужчина предоставил российским оккупантам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта их военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации Харьковщины он остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.

Депутат уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности задержала депутата Купянского райсовета, который во время оккупации одним из первых начал работать на россиян и снабжал их продовольствием.