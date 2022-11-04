Скриншот с камеры видеонаблюдения

Информационное агентство Associated Press опубликовало расследование о том, как российские войска в начале марта совершали массовые убийства в Буче под Киевом.

Расследование провело Associated Press в сотрудничестве с авторами подкаста PBS Frontline и аналитиками визуальных данных по SITU Research, передает Украинская Правда.

Журналисты проанализировали видео с уличных камер видеонаблюдения, перехвачены телефонные разговоры россиян и реконструировали так называемую «сделку по зачистке» Бучи, которую проводили российские оккупанты. На основе полученной информации авторы расследования построили 3D-модель происходящего. Смотрите видео ниже.

Журналисты выяснили, что россияне производили в Буче фильтрацию: ходили по домам и обнаруживали потенциально опасных горожан. У военных были списки с фамилиями, составленные в спецслужбах РФ. Подозреваемых в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины пытали и убивали.

По мнению авторов расследования, это стратегия нейтрализации сопротивления и устрашения местного населения, которую российские войска часто использовали в прошлых конфликтах, особенно в Чечне.

Наиболее пострадавшей от «зачистки» стала улица Яблонская. Здесь, в офисном здании под номером 144, русские военные организовали штаб. После их ухода из Бучи на Яблонской обнаружили около 40 тел погибших мирных жителей.

Офис генпрокурора Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которой командовал генерал-майор Сергей Чубарикин. Его высший начальник – генерал-полковник Александр Чайко – командует войсками Восточного военного округа РФ.

На записях перехваченных разговоров, попавших в агентство, русские солдаты признаются своим родственникам, расстреливавшим мирное население.

Прямая речь одного из них: «Знаешь, сколько гражданских я здесь убил? Спрячьте от меня ружье. Мне кажется, у меня уже крыша поехала. Я уже столько гражданских перевалил».

Еще один военный говорит жене, что все россияне здесь пьют, потому что без спиртной жизни совсем невыносима.