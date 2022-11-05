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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В компании не уточняют, где именно пострадало предприятие. В результате удара существенно повреждено энергетическое оборудование предприятия.
По предварительной информации, люди в результате обстрелов 4 ноября не пострадали. На объектах находятся только критически необходимые сотрудники.
«Это уже 12 атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц», - заявили в компании.
В ДТЭК сообщали, что уже использовали запас оборудования для ремонта поврежденных в результате обстрелов энергообъектов. В то же время, правительства и компании 12 стран согласились поставлять Украине необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры оборудование.
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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В компании не уточняют, где именно пострадало предприятие. В результате удара существенно повреждено энергетическое оборудование предприятия.
По предварительной информации, люди в результате обстрелов 4 ноября не пострадали. На объектах находятся только критически необходимые сотрудники.
«Это уже 12 атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц», - заявили в компании.
В ДТЭК сообщали, что уже использовали запас оборудования для ремонта поврежденных в результате обстрелов энергообъектов. В то же время, правительства и компании 12 стран согласились поставлять Украине необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры оборудование.