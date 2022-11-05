|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|06:39
|Захід сонця:
|16:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|4.3 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця
|16:28
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.49 грн
|39.99 грн
|EUR
|38.2 грн
|39.2 грн
Вечером 4 ноября поступило сообщение о покушении на судью так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной ДНР Александра Никулина.
Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии сообщили в «МВД ДНР», пишет «Медуза».
«Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления», — сообщило псевдоведомство.
Раненый судья был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину.
В июне коллегия приговорила британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. Позднее их освободили в рамках обмена пленными.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Вечером 4 ноября поступило сообщение о покушении на судью так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной ДНР Александра Никулина.
Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии сообщили в «МВД ДНР», пишет «Медуза».
«Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления», — сообщило псевдоведомство.
Раненый судья был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину.
В июне коллегия приговорила британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. Позднее их освободили в рамках обмена пленными.