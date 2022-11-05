Вечером 4 ноября поступило сообщение о покушении на судью так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной ДНР Александра Никулина.

Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии сообщили в «МВД ДНР», пишет «Медуза».

«Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления», — сообщило псевдоведомство.

Раненый судья был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину.

В июне коллегия приговорила британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. Позднее их освободили в рамках обмена пленными.