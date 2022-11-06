Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции возобновлено после двухдневного отключения, которое произошло в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.

Отмечается, что обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 киловольт (кВ) и резервная линия 330 кВ, используемые для снабжения электроэнергией из сети, были отремонтированы, и восстановление началось в пятницу.

Вечером этого же дня было возобновлено электроснабжение на все шесть энергоблоков ЗАЭС, а восемь аварийных дизель-генераторов выключены и переведены в режим ожидания.

Таким образом, линия 750 кВ теперь снова обеспечивает электроэнергией шесть реакторов ЗАЭС, необходимую для охлаждения и выполнения других важных функций ядерной безопасности и защиты, включая блок 4, ранее потерявший связь с линией 750 кВ из-за обстрелов в конце прошлого месяца.

— До сих пор мужественному персоналу Запорожской атомной электростанции всегда удавалось поддерживать безопасную работу шести энергоблоков. Но дальше так продолжаться не может. Я неоднократно призывал к срочному созданию вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной безопасности, чтобы предотвратить ядерную аварию. Мы не можем позволить себе терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно, – сказал Рафаэль Гросси.

Напомним, Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрелов оккупантов. 2 ноября были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.