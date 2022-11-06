За 8 месяцев войны российские оккупанты повредили 1100 медицинских учреждений. Из них 148 – в Николаевской области.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего медицинских объектов пострадало в Харьковской области - 249. На Донетчине разрушены и повреждены 210 больниц. В Киевской – 121, в том числе 41 – в столице.

95 объектов медучреждений полностью восстановлены, а 204 – частично. Разрушены до основания - 144 заведения.

— Восстановление разрушенных медучреждений предварительно оценивается более чем в 38 миллиардов гривен, – говорят в Минздраве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро, 6 ноября, в николаевских больницах находятся 356 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 58 пострадавших получили помощь амбулаторно.