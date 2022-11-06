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По состоянию на утро, 6 ноября, в николаевских больницах находятся 356 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 58 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Она напомнила, что за минувшие сутки пострадали населенные пункты Николаевского и Баштанского района. В частности, прилеты зафиксированы на территории Галицыновской и Широковской общин. Повреждены жилые дома и промышленные объекты.
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По состоянию на утро, 6 ноября, в николаевских больницах находятся 356 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 58 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Она напомнила, что за минувшие сутки пострадали населенные пункты Николаевского и Баштанского района. В частности, прилеты зафиксированы на территории Галицыновской и Широковской общин. Повреждены жилые дома и промышленные объекты.