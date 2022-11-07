Во время оккупации Изюмского района Харьковской области россияне в упор расстреляли машины с мирными людьми. Прокуроры устанавливают жертвы трагедии.

По данным следствия, 16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось уехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села, сообщили в Офисе генерального прокурора.

— По предварительной информации, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия – автоматов и пулеметов, – отметили в сообщении.

6 ноября следственно-прокурорская группа в с. Спиваковка эксгумировала тело 37-летнего мужчины – водителя одного из автомобилей. При его поверхностном осмотре установлено четыре шаровых ранения: три в спину и еще одно – в область таза. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Четыре человека спасли жители села, оказав им медицинскую помощь. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие. Ведется следствие за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Напомним, что правоохранители изъяли в деоккупированном Изюме на Харьковщине секретные документы оккупантов, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области по маршруту движения.