В Украине погиб еще один гражданин США. Его личность хранят в секрете.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с семьей погибшего и оказывает помощь.

- Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем все возможные консульские пособия. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам нечего добавить, – рассказал представитель Госдепа.

При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал о причинах его смерти.

Это уже шестой американец, погибший в Украине с начала полномасштабной войны.

4 ноября The Daily Beast сообщило, что 23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Греггс погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Международного легиона.

13 октября стало известно, что ветеран США и бывший пехотинец из Айдахо 34-летний Дейн Партридж умер из-за тяжелого ранения, полученного в результате боев под Северодонецком. Американец сражался на украинской стороне.