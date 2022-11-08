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В Украине погиб еще один гражданин США. Его личность хранят в секрете.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США, сообщает CNN.
Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с семьей погибшего и оказывает помощь.
- Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем все возможные консульские пособия. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам нечего добавить, – рассказал представитель Госдепа.
При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал о причинах его смерти.
Это уже шестой американец, погибший в Украине с начала полномасштабной войны.
4 ноября The Daily Beast сообщило, что 23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Греггс погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Международного легиона.
13 октября стало известно, что ветеран США и бывший пехотинец из Айдахо 34-летний Дейн Партридж умер из-за тяжелого ранения, полученного в результате боев под Северодонецком. Американец сражался на украинской стороне.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Украине погиб еще один гражданин США. Его личность хранят в секрете.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США, сообщает CNN.
Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с семьей погибшего и оказывает помощь.
- Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем все возможные консульские пособия. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам нечего добавить, – рассказал представитель Госдепа.
При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал о причинах его смерти.
Это уже шестой американец, погибший в Украине с начала полномасштабной войны.
4 ноября The Daily Beast сообщило, что 23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Греггс погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Международного легиона.
13 октября стало известно, что ветеран США и бывший пехотинец из Айдахо 34-летний Дейн Партридж умер из-за тяжелого ранения, полученного в результате боев под Северодонецком. Американец сражался на украинской стороне.