В течение прошедшего дня, 14 ноября, из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня «Град» пытался атаковать Очаков.
Удары по акватории и пирсам. Без потерь, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Также вчера, 14 ноября, с 09:30 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.
Ранее сообщалось, что за прошедший день, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач. В частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В течение прошедшего дня, 14 ноября, из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня «Град» пытался атаковать Очаков.
Удары по акватории и пирсам. Без потерь, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Также вчера, 14 ноября, с 09:30 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.
Ранее сообщалось, что за прошедший день, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач. В частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках.