В течение прошедшего дня, 14 ноября, из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня «Град» пытался атаковать Очаков.

Удары по акватории и пирсам. Без потерь, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Также вчера, 14 ноября, с 09:30 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.