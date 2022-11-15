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В течение прошедшего дня, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач.
В частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках, сообщает Оперативное командование «Юг».
Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и 3 единиц автобронетехники. Остальные потери врага дознаются.
Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.
В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В течение прошедшего дня, 14 ноября, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач.
В частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках, сообщает Оперативное командование «Юг».
Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и 3 единиц автобронетехники. Остальные потери врага дознаются.
Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.
В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику Андрею Орлову, поднявшему государственный флаг в освобожденной Снигиревке Николаевской области.