Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику Андрею Орлову, которому поднял государственный флаг в освобожденной Снегиревке Николаевской области.

Об этом президент сказал во время своего вечернего видеообращения.

— Звание Героя Украины присвоено разведчику сержанту Андрею Орлову. Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине, был ранен, выздоровел, вернулся на передовую, и уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации, – сказал Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, – сказал Владимир Зеленский.

Как известно, 14 ноября президент Украины посетил Херсон.

Напомним, украинская армия с начала недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.