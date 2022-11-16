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Во вторник, 15 ноября, украинские защитники сбили над Николаевщиной 12 ракет, которые были запущены для уничтожения инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Кроме ракет, было уничтожено 9 дронов-камикадзе.
— По информации Оперативного командования «Юг», вчера, 15 ноября, во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине над Николаевской областью было уничтожено 12 ракет. Кроме того, обезврежено 9 дронов-камикадзе типа Shahed-136, — говорится в сообщении.
Напомним, что ситуация в украинской энергосистеме является «самой серьезной за всю историю», но управляемость системой сохраняется, а энергетики делают все для возобновления энергоснабжения, сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Во вторник, 15 ноября, украинские защитники сбили над Николаевщиной 12 ракет, которые были запущены для уничтожения инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Кроме ракет, было уничтожено 9 дронов-камикадзе.
— По информации Оперативного командования «Юг», вчера, 15 ноября, во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине над Николаевской областью было уничтожено 12 ракет. Кроме того, обезврежено 9 дронов-камикадзе типа Shahed-136, — говорится в сообщении.
Напомним, что ситуация в украинской энергосистеме является «самой серьезной за всю историю», но управляемость системой сохраняется, а энергетики делают все для возобновления энергоснабжения, сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.