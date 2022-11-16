Во вторник, 15 ноября, украинские защитники сбили над Николаевщиной 12 ракет, которые были запущены для уничтожения инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Кроме ракет, было уничтожено 9 дронов-камикадзе.

— По информации Оперативного командования «Юг», вчера, 15 ноября, во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине над Николаевской областью было уничтожено 12 ракет. Кроме того, обезврежено 9 дронов-камикадзе типа Shahed-136, — говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация в украинской энергосистеме является «самой серьезной за всю историю», но управляемость системой сохраняется, а энергетики делают все для возобновления энергоснабжения, сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.