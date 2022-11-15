Виталий Носач, РБК-Украина

Ситуация в украинской энергосистеме «самая серьезная за всю историю», но управляемость системой сохраняется, а энергетики делают все для возобновления энергоснабжения, сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Ситуация – серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть – под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму», – написал он в фейсбуке.

По словам Кудрицкого, удар был осуществлен «с циничным расчетом» – в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

«Сейчас в эти минуты энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить поставки. Еще раз скажу: ситуация серьезная, главная задача «Укрэнерго» на эту минуту: сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого используются аварийные отключения. Если мы вводим отключение – значит, система все еще управляема. От чего мы защищаем всех – от коллапса энергосистемы, на который надеется враг», – добавил он.

Глава «Укрэнерго» отметил, что «по понятным причинам» не приводит деталей разрушений, но подчеркнул, что энергетики будут возобновлять питание «столь быстро, насколько позволяют силы».