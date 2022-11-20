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Министерство обороны Турции сообщает о нанесении ударов по базам курдов в Сирии и Ираке.
Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.
Отметятся, что это начало «антитеррористической воздушной операции».
Анкара заявляет, что это ответ на произошедшие в стране на прошлой неделе теракты.
По сообщению, ВС Турции совершили воздушные операции в районах Сирии Тель-Рифат, Маранез, Дербесие, Маликия, Айн-эль-Араб, Карачок, Айн-Дагне и в Ираке – Синджар, Сулеймания, Кандил.
Напомним, 13 ноября в центре Стамбула раздался мощный взрыв, правоохранители и власти страны заявили о теракте.
Позже стало известно, что в результате инцидента погибли шесть человек, а более 80 получили ранения. Турецкая полиция заявила, что задержала виновника теракта.
Министерство обороны Турции сообщает о нанесении ударов по базам курдов в Сирии и Ираке.
Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.
Отметятся, что это начало «антитеррористической воздушной операции».
Анкара заявляет, что это ответ на произошедшие в стране на прошлой неделе теракты.
По сообщению, ВС Турции совершили воздушные операции в районах Сирии Тель-Рифат, Маранез, Дербесие, Маликия, Айн-эль-Араб, Карачок, Айн-Дагне и в Ираке – Синджар, Сулеймания, Кандил.
Напомним, 13 ноября в центре Стамбула раздался мощный взрыв, правоохранители и власти страны заявили о теракте.
Позже стало известно, что в результате инцидента погибли шесть человек, а более 80 получили ранения. Турецкая полиция заявила, что задержала виновника теракта.